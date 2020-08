Melhor marcador da Liga 2019/20, Carlos Vinícius falou sobre os primeiros dias de trabalho no Benfica sob o comando de Jorge Jesus. «Muito forte, como ele gosta. O pensamento tem de ser sempre de ganhar, não há outra hipótese, estando no Benfica. (...) O que esperamos que Jesus possa acrescentar? Da minha parte continuar a aprender. Ainda mais com o mister, que é uma pessoa já com muita experiência no futebol, para ele não há segredos nesta área, então é aproveitar isso para continuar a aprender e juntos fazer com que o Benfica vença novamente», disse o avançado brasileiro em entrevista ao jornal A Bola.

Vinícius recordou ainda a difícil reta final da época, na qual os encarnados foram batidos pelo FC Porto não só na Liga, como também na final da Taça de Portugal.

Admitiu ter ficado surpreendido com a saída de Bruno Lage e lamentou a perda de um lugar entre as opções iniciais. «Acho que devia ter mais continuidade, uma maior regularidade, mas a verdade é que tentei ajudar, procurei dar o meu melhor. (...) Mas temos de entender as ideias que há de jogo para jogo, as características dos adversários.»

Carlos Vinícius, que entrou em Portugal pela porta do Real Massamá numa altura em que pensava em desistir do futebol, garantiu que ele e a equipa encarnada estão de cabeça limpa para a nova época. «Podem esperar vontade, muita vontade de ganhar. (...) Acredito que a equipa já fez esse reset e está a começar com tudo, com esse foco de dar muitas alegrias aos nossos adeptos», rematou.