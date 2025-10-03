O plantel do Benfica e elementos da equipa técnica de José Mourinho estão a ser afetados por uma virose em vésperas do clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão. A notícia foi avançada pelo jornal A Bola.

A situação está a ser acompanhada de perto pelo departamento médico do Benfica, isto numa altura fulcral da preparação para um jogo importantíssimo para a equipa de José Mourinho, que vai entrar em campo a quatro pontos dos azuis e branco, líderes da Liga.

Para este sábado está agendada, para as 15h00, a conferência de imprensa de José Mourinho que poderá, na antevisão ao jogo com o FC Porto, dar mais detalhes sobre a condição física dos jogadores.

O Maisfutebol questionou o departamento de comunicação do Benfica sobre os jogadores que estão a ser afetados pela virose e que não treinaram e quando começaram a ter sintomas, mas não obteve resposta.