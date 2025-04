A vitória frente ao FC Porto (4-1) trouxe três pontos ao Benfica, mas confirmou também a melhor sequência da temporada na Liga. Depois do resultado no Estádio do Dragão, os encarnados somaram a nona vitória consecutiva.

Sob o comando de Bruno Lage, a equipa havia conseguido oito vitórias consecutivas no campeonato entre setembro e dezembro, mas agora conseguiu ultrapassar essa marca.

Nestes últimos nove jogos, os encarnados venceram o FC Porto (4-1), Farense (3-2), Gil Vicente (3-0), Rio Ave (3-2), Nacional (3-0), Boavista (3-0), Santa Clara (1-0), Moreirense (3-2) e Estrela (3-2).

No total foram 26 golos marcados e nove golos sofridos. Em todas as partidas, menos na visita ao reduto do Santa Clara, o Benfica apontou no mínimo três golos, o que mostra a veia goleadora da equipa.

Atualmente em primeiro, com 68 pontos, mas mais um jogo que o Sporting, o Benfica recebe o Arouca na próxima jornada.