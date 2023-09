Vlachodimos e Ristic estão a ser apontados à porta de saída do Benfica. O grego está, de acordo com a imprensa inglesa, a caminho do Nottingham Forest enquanto o sérvio está a ser negociado com o Celta de Vigo.



Roger Schmidt não confirmou a saída de ambos os jogadores, mas admitiu que «há questões em aberto», inclusive no que respeita a possíveis contratações.



«É o último dia de mercado. Há sempre ajustes a fazer, mas não quero falar sobre isso. Ainda não há negócios fechados. Há questões em aberto e talvez aconteça alguma coisa até ao final do dia. Amanhã, depois do jogo [contra o Vitória] podemos falar sobre o mercado de transferências. Teremos factos e poderemos falar de factos», referiu, na conferência de imprensa na antevisão ao jogo contra o Vitória.



Enquanto o treinador falava o guarda-redes era «apanhado» pelos jornalistas no aeroporto.



