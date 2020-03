Fernando Ferreira, treinador dos guarda-redes do Benfica, explicou, numa reportagem da BTV, as diferenças entre Vlachodimos, Zlobin e Svilar, considerando que o internacional grego «está na moda», mas não pode deixar cair os outros dois, de forma a manter a competitividade na luta pela posição.

«Todos têm um enorme potencial. O que me salta mais à vista no Ody tem a ver com a capacidade de ser pouco emocional durante o jogo. Trabalhou três anos na Grécia e o ambiente dos jogos passa-lhe ao lado. Já o Ivan [Zlobin] é um guarda-redes muito poderoso, muito potente. Uma das principais características dele é que tem uma boa pega. Por fim, Mile Svilar é muito rápido, muito explosivo e tem a coragem como uma das imagens de marca. É muito corajoso», destacou o técnico ao canal do clube.

Todos têm qualidades, mas a verdade é que é Vlachodimos que tem merecido a confiança de Bruno Lage. «O Odysseas está neste momento na moda e eu não posso é deixar cair os outros dois. Se os deixo cair a intensidade cai e isso vai-se refletir no próprio Ody. Com o Mile [Svilar] e o Ivan [Zlobin] a trabalhar como trabalham, a intensidade mantém-se elevada», explicou Fernando Ferreira.

Na mesma reportagem, Vlachodimos diz que estar no Benfica «é como se estivesse em casa». Já Ivan Zlobin garante que a adaptação ao clube não é difícil, mesmo para os estrangeiros. «Basta vermos o exemplo do Weigl», atirou o russo.

Milan Svilar, por seu lado, citou exemplos de antigos guarda-redes do Benfica para falar das suas expetativas para o futuro. «O Ederson fez grades épocas aqui e está a fazer um bom trabalho em Inglaterra. Isso demonstra o quão grande este clube é. Se jogares bem aqui, jogas bem em qualquer lado. Vejam o Oblak, é outro exemplo», destacou o jovem guarda-redes belga que ainda não foi utilizado esta época.