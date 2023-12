Odysseas Vlachodimos, último convidado do podcast Final Cut, diz que será «sempre grato ao Benfica» e fala da nova aventura no Nottingham Forest apontado que o novo treinador Nuno Espírito Santo como «a pessoa certa» para levar a equipa aos lugares cimeiros da Premier League.

«O que eu posso dizer é que nos cinco anos que passei ao Benfica, mais do que feliz, senti-me sempre em casa e o Benfica estará sempre no meu coração», começa por destacar o internacional grego que jogou na Luz de 2018 a 2023.

«Só me lembro de coisas boas no Benfica porque acho que só foram coisas boas nesses cinco anos. Claro que tivemos altos e baixos, como acontece em todo o lado, mas quando olho para trás, foram momentos maravilhosos. O Benfica e Lisboa estarão sempre no meu coração. Os meus dois filhos nasceram em Lisboa, os dois têm passaporte português, portanto vou sempre lembrar-me do Benfica, vou estar sempre grato por tudo», acrescentou.

O guarda-redes greco-alemão jogar agora no Nottingham Forest, 17.º classificado da Premier League, mas com potencial para subir, sob o comando de Nuno Espírito Santo que acaba de chegar à equipa. «Temos um grande potencial na equipa, no plantel. Acho que agora precisamos de concentrar tudo no campo. Acho que ele [Nuno Espírito Santo] é a pessoa certa para fazer isso. Vamos ver mas, como já disse, acho que temos um grande potencial no plantel. Temos grandes jogadores, temos de mostrar isso em campo», destacou.

Vlachodimos falou ainda sobre a seleção grega que vai disputar o play-off de acesso ao Euro2024. «Temos uma equipa talentosa, mostrámos isso na fase de qualificação. Nós, os jogadores, sentámo-nos juntos, há dois anos, e decidimos que tínhamos de mudar algo. Tínhamos de fazer algo ótimo. Isso pode ser estarmos no próximo torneio. Estamos mesmo focados em seguir esse plano. Como nosso selecionador, Gustavo Poyet, que é muito direto, ajuda-nos a crescer, como equipa, a crescer fora do campo, para estarmos juntos, mas também dentro do campo. Posso dizer que nos últimos jogos senti que merecemos mesmo estar no torneio do próximo verão»<, destacou ainda.