Odysseas Vlachodimos mostrou-se «feliz e orgulhoso» por ter renovado contrato com o Benfica até 2027 e abordou a temporada que a equipa está a realizar.



«Antes de tudo estou muito feliz e orgulhoso por renovar contrato com este clube incrível. Sinto-me mesmo muito bem, eu e a minha família gostamos de cá estou por estar. Por isso contente por continuar no Benfica», referiu em declarações à BTV.



«Até agora estamos a fazer um bom trabalho tanto na Liga como na Liga dos Campeões. Podemos ter orgulho na equipa, mas a época ainda não acabou e temos de continuar. Domingo há um jogo importante contra o Marítimo, no qual vamos dar o máximo para conquistar os três pontos», acrescentou.



O internacional grego frisou que se sente «muito bem em Portugal» assim como a sua família. «O que posso dizer é que que tanto eu como a minha família sentimo-nos muito bem em Portugal. Adoramos Portugal e o Benfica. Estamos muito felizes por cá estar», concluiu.



De acordo com as infomações recolhidas pelo Maisfutebol, a cláusula de rescisão de Vlachodimos mantém-se nos 60 milhões de euros. Com o novo contrato, o jogador de 28 anos passa a receber um vencimento ligeiramente abaixo dos 2 milhões de euros limpos anuais (mais prémios), o maior salário de sempre de um guarda-redes no Benfica.