Jorge Jesus disse no final da vitória do PSV que não considerava que Vlachodimos tivesse feito um grande jogo, o que contrariava toda a crítica, que defensiva que o guarda-redes tinha sido talvez o mais fundamental no triunfo encarnado. Ora esta sexta-feira, na antevisão da viagem a Barcelos, o treinador do Benfica voltou ao tema.

Jorge Jesus referiu que frente ao Gil Viceente «o Vlachodimos vai ser titular» e sublinhou que não mudou de opinião desde quarta-feira: o guarda-redes fez uma boa exibição, mas não mais do que isso.

«São opiniões e a minha opinião é diferente. O Vlachodimos fez um bom jogo, como fez toda a equipa defensivamente. Ele faz parte. Volto a dizer que ele não fez um grande jogo. Se me perguntarem quem foi o jogador do jogo? Morato. Porque eu eu vejo o jogo diferente de vocês. Morato, esse é que foi o jogador do jogo.»

Questionado depois sobre o central brasileiro, Jorge Jesus disse acreditar que o jovem tem todas as condições para se impor na equipa titular e para no futuro ser fundamental dentro do clube.

«Morato não me está a surpreender, já o tínhamos lançado no final da época passada e quando o fazemos é porque acreditamos que ele pode ser o presente e futuro do Benfica», frisou.

«Por isso é que para mim o melhor jogador do Benfica foi o Morato. Agora há que dar continuidade ao bom trabalho, só depende dele. Mas é um jogador que acreditamos que pode ter um grande futuro no Benfica.»