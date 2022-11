Odysseas Vlachodimos explicou o que mudou no Benfica com a chegada de Roger Schmidt. O guarda-redes sublinhou que o germânico mudou a mentalidade dos encarnados, invictos na época 2022/23.



«O que mudou? A mentalidade. É o estilo de jogo que jogamos, queremos ganhar todos os jogos e vamos tentar manter o nível o mais alto possível. É o nosso objetivo esta época. Schmidt? Todos os jogadores têm uma bola relação com o treinador. O que gosto e o que vejo é que ele se preocupa com a opinião da equipa, existe sempre uma boa comunicação entre nós. É uma relação mesmo muito boa», começou por dizer, em entrevista à Liga depois de ter recebido o prémio de guarda-redes do mês de setembro.



«Jogamos uma futebol bastante agressivo e corajoso. Em pouco tempo, Schmidt ajudou a equipa a acreditar em si e na qualidade de cada jogador. Mudou a nossa forma de pensar. É uma mistura de mentalidade alemã com portuguesa, ligam muito bem», acrescentou ainda.



Com a Grécia ausente, o guardião do Benfica espera que Portugal «chegue muito longe» no Mundial 2022.



«Acho o Campeonato do Mundo interessante. Tudo pode acontecer até os favoritos podem perder. Isso torna a competição mais agradável de seguir. Vi quase todos os jogos. Espero que Portugal chegue muito longe. Desejo-lhes o melhor assim como aos meus colegas do Benfica. Que se mantenham saudáveis e que tenham sucesso», referiu.



Por último, Vlachodimos deixou elogios à Liga portuguesa. «As equipas gostam de jogar futebol desde trás na Liga. Aparecem jogadores muito talentosos. Vejo que em Portugal toda a gente adora futebol. É algo que se vê logo nos miúdos e é por isso que têm tanto sucesso», concluiu.