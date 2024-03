A pesadíssima goleada sofrida no Dragão frente ao FC Porto abalou os alicerces do Benfica.

Os encarnados, campeões em título, caíram para o segundo lugar da Liga no culminar de uma semana que começou com o 120.º aniversário do Benfica e uma benção do Papa Francisco, mas que teve além do FC Porto, uma derrota com o Sporting para a Taça de Portugal.

