Julian Weigl falou nesta quinta-feira sobre os primeiros treinos com Jorge Jesus, assumindo que a pré-época está a ser dura, mas que sente que a equipa está a evoluir de forma positiva.

«Estamos todos muito cansados, porque está a ser intenso, mas já conseguimos ver várias melhorias. Toda a equipa está a trabalhar forte para se adaptar ao novo treinador, que tem uma ideia muito clara do futebol e do estilo de jogo que pretende implementar», começou por referir, em entrevista à BTV.

O jogador que chegou do Dortmund a meio da última época assume mesmo que esta está a ser das mais duras preparações que viveu.

«Na Alemanha as pré-épocas também são muito fortes, mas esta está a ser uma das mais difíceis para mim. Isto é bom porque queremos ter um jogo agressivo, correr muito e fazer uma boa pressão», defende.

Weigl aponta ainda à conquista de títulos na próxima época e acredita que a chegada de Jorge Jesus abre boas perspetivas.

«O treinador já é muito conhecido por aqui. Dá muito à equipa, tem ideias muito claras e só temos é de aprender com ele. É um grande treinador, com um bom estilo de futebol, muito ofensivo e com aquilo que os adeptos gostam. Não fizemos uma boa última temporada e agora queremos dar a volta e mostrar quem é o número um em Portugal», aponta.