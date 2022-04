Weigl, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após o empate sem golos frente ao Famalicão, na Luz, numa partida da 31.ª jornada da Liga:



«Não é suficiente não ganhar ao Famalicão. Eles defenderam bem, mas fizemos 17 ou mais remates. Teria de ser suficiente para ganharmos. Não permitimos oportunidades ao Famalicão. É um resultado devastador. Queríamos dar continuidade à vitória em Alvalade e estamos desapontados por não termos conseguido. O estádio estava cheio e queríamos oferecer uma vitória aos adeptos. Não estamos contentes, mas deixámos tudo em campo e lutámos até final.»



[Lance que motivou pedidos de penálti do Benfica]:



«Não vi muito bem o lance, mas os meus colegas disseram que era mão clara. Não entendo por que razão o árbitro não vai ver estes lances ao monitor para tomar uma decisão. Quem toma a decisão é quem não está no estádio. Acho que ele deveria ir ver. Mas não vi o lance ainda por isso, não posso comentar. Ainda assim poderíamos ter marcado. Não foi suficiente apesar das muitas situações que criámos. Por isso, o resultado deixa-nos magoados.»