Julian Weilg deu uma entrevista ao canal de youtube de Kilian Jonas, durante o qual falou de vários aspetos pessoais. A começar logo, na primeira parte, por qual a camisola mais valiosa que Weigl tem em casa.

«Provavelmente será a camisola de Cristiano Ronaldo», respondeu o médio do Benfica.

«Joguei várias vezes contra o Real Madrid quando estava no Borussia Dortmund e houve um momento em que troquei de camisola com ele. Guardei essa camisola e está lá em casa. Também tenho várias camisolas de amigos da seleção alemã, contra quem joguei na Bundesliga, mas eu não sou um caçador de camisolas. Naquele momento pedi a camisola ao Ronaldo e acho que é a mais valiosa que guardo em casa.»

Outra pergunta curiosa colocou-lhe a dúvida de se saber qual o melhor jogador com quem já jogou.

«Melhor jogador não é fácil, porque joguei com muitos excelentes jogadores, mas vou dizer Ousmane Dembelé. As coisas que ele faz com a bola são incríveis e além disso também é um finalizador», respondeu.