Nos últimos dias têm-se multiplicados as notícias que dão conta do interesse do Benfica em contratar William Carvalho ao Betis.

Recorde-se que Jorge Jesus trabalhou com o médio internacional português entre 2015 e 2018 quando treinava o Sporting e esta segunda-feira surgiu outra notícia vinda da Argentina: a de um possível regresso de Enzo Pérez, atualmente do River Plate, ao Benfica.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Taça de Portugal com o Estrela da Amadora, Jesus foi questionado a propósito dos dois jogadores, mas saiu no drible.

«Qual dos dois preferia? Prefiro ter o Gabriel, o Julian [Weigl] e o Samaris. São três jogadores que são do Benfica e é com eles que terei de contar. Vai falar-se de muitos mais nomes no mercado, porque o Benfica é um nome que tem alguma influência nos jogadores. [Mas] Quero é falar dos jogadores que são do Benfica», disse.

Jorge Jesus recusou ainda falar sobre a iminente chegada de Rodrigo Pinho, avançado do Marítimo garantido para a próxima época, mas cuja chegada o Benfica pretende antecipar.