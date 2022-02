Roman Yaremchuk chegou à Luz após um Euro 2020 de bom nível e apesar de ter sido aposta para a equipa inicial, o internacional ucraniano está a fazer uma época aquém das expetativas e do que fez no passado recente: leva sete golos em 29 encontros.



O atacante de 26 anos assume que esperava ter outro rendimento ao serviço do Benfica.



«A qualidade dos jogadores é muito elevada, jogamos na Champions e na Liga portuguesa e por isso, está tudo a correr como suposto. Esperava mais da minha parte, mas a realidade é o que é. Tenho de saber lidar com isso e trabalhar no máximo», confessou em entrevista à UEFA.



Apesar de não estar a ter uma temporada como imaginou, Yaremchuk garantiu não estar arrependido de ter trocado os belgas do Gent pelos encarnados. «Os jogadores têm muita vontade de ganhar. Foi opção minha vir para aqui. O Benfica é uma grande equipa, com grandes ambições e uma atmosfera fantástica. Foi por isso que fiz esta escolha e sinceramente não estou arrependido», assegurou.



Por último, o avançado falou sobre a pressão de jogar num clube como o Benfica.



«Há pressão por parte dos adeptos, não sei bem como explicar. O Benfica é um grande clube com uma longa história, por isso a exigência é maior. Qualquer empate ou derrota ou um jogo mal conseguido, traz muita pressão», concluiu.