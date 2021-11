Depois do jogo com o Barcelona no final de setembro, a dupla composta por Darwin e Yaremchuk marcou apenas um golo em oito jogos, sendo que esse tento, apontado pelo uruguaio no último jogo do Benfica com o Bayern Munique, surgiu numa altura em que o avançado ucraniano já não estava em campo.

Em declarações aos jornalistas na antevisão ao jogo deste domingo com o Sp. Braga para a Liga, Jorge Jesus reconheceu que os dois jogadores têm uma incompatibilidade que os separa de um entendimento mais oleado. «O Yaremchuk tem um problema que é a língua. Ele e o Darwin não se conseguem expressar em termos de fala, de diálogo. Parecendo que não, isso também tem alguma inluência num ou noutro momento», reconheceu.

Apesar disso, e em resposta a uma pergunta relacionada com os poucos passes trocados entre os dois jogadores nos últimos jogos, o treinador do Benfica deixou antever que não vai deixar cair a dupla. «Os passes definem muitas vezes a ligação e a forma como os dois avançados podem jogar um com o outro. E é verdade que temos investido muito nessa dupla. E é isso que estamos a tentar melhorar. Eles precisam de jogar mais vezes um com o outro para a valorização individual e coletiva da equipa melhorar.»

O treinador do Benfica reconheceu ainda que Yaremchuk também ainda não atingiu o nível do Europeu e que levou as águias a contratá-lo. «Ele chegou à equipa neste ano e está a adaptar-se à ideia da equipa ofensivamente e aos movimentos que os nossos ponta de lança têm de fazer com e sem bola. Ele está a melhorar e penso que vai voltar àquilo que foi no europeu, que foi onde o conheci. Antes do Europeu não o conhecia da equipa onde ele jogava na Bélgica. Mas acreditamos na qualidade dele. Mas, de todos, é o que está com mais dificuldades de adaptação, não tenho dúvidas nenhumas», concluiu, confirmando que Haris Seferovic está recuperado de lesão e será convocado para a partida com o Sp. Braga.