Com um golo e duas assistências em cinco jogos, Roman Yaremchuk pareceu adaptar-se facilmente ao Benfica. No entanto, o internacional ucraniano admitiu que a língua ainda é uma barreira, mas frisou que foi bem recebido tanto no clube encarnado como em Portugal.



«Fora do contexto da seleção, no Benfica, tenho de ter um professor de português. Há muitos ucranianos a viver em Portugal. Senti imediatamente muito apoio, as pessoas começaram imediatamente a escrever que se eu precisasse de alguma coisa era só dizer», referiu o jogador, em declarações ao canal de Youtube «vZbirna».



O avançado de 25 anos revelou que ainda vive numa uninade hoteleira e recordou a mudança do Dínamo de Kiev para o Gent, um processo igualmente difícil.



«Ainda não estou instalado. Vivo num hotel e esta altura foi dura para mim. O processo de adaptação foi difícil, tal como na Bélgica [quando chegou ao Gent proveniente do Dínamo de Kierv]. A dificuldade é a mesma, mas tenho experiência e tenho de repetir o que fiz. Tenho sido bem tratado desde que cheguei ao Benfica», concluiu.



Yaremchuk foi o reforço mais caro do Benfica para 2021/22, tendo custado 17 milhões de euros.