Roman Yaremchuk revelou que falou com Andriy Shevchenko ainda durante o Euro2020, sobre o Benfica, no decorrer da apresentação como novo reforço da equipa de Jorge Jesus onde vai jogar com o número 15.

«Falei com Shevchenko ainda no Euro2020. Falámos sobre o Benfica. Ele disse-me que se trata de um clube incrível, que vou desfrutar e melhorar e que este é o passo certo na minha carreira. Também falei com ele ontem e deu-me os parabéns disse-me que escolhi o clube certo», contou.

O internacional ucraniano promete marcar muitos golos. «Este é o meu trabalho, marcar golos. Vim para o Benfica para marcar muitos golos. Fiz golos no passado, vou trabalhar duro para continuar a ser assim. Tenho uma grande responsabilidade perante o Benfica, o presidente, os adeptos, toda gente. Tenho de trabalhar duro para marcar golos», disse o novo dono da camisola 15.

O avançado contou ainda que escolheu o Benfica pela ambição de conquistar títulos. «Todos os jogadores querem ganhar jogos, somar pontos. Eu escolhi o Benfica porque quero conquistar títulos. Quero marcar muitos golos, desfrutar e, claro, este é um clube fantástico para melhorar a cada dia», destacou ainda.