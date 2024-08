A pouco mais de uma semana do fecho do mercado, o Benfica ainda procura fazer afinações no plantel de Roger Schmidt.

Nesse sentido, as águias estão interessadas em Zeki Amdouni, avançado internacional suíço de 23 anos, confirmou o Maisfutebol.

Amdouni joga no Burnley, que há um ano contratou-o ao Lausanne-Sport por perto de 19 milhões de euros, e participou em 37 jogos (27 como titular) em 2023/24, tendo marcado seis golos, cinco dos quais na Premier League. Foi ainda convocado para o Euro 2024, no qual participou em quatro jogos.

A presença na Liga dos Campeões e facto de o clube inglês ter sido despromovido ao Championship podem jogar a favor dos encarnados, que já na época passada tinham o jovem futebolista, que atua preferencialmente como segundo avançado (a posição de Rafa Silva), debaixo de olho.

Apesar do interesse em Amdouni, a SAD encarnada tem nesta altura no topo das prioridades a contratação de um lateral-direito para fazer concorrência a Alexander Bah, única opção de raiz para a posição. Segundo foi possível saber, El Ouhadi, apontado várias vezes à Luz durante este mercado, não é opção.