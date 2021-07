Gonçalo Ramos, jogador do Benfica, em declarações à Sport TV depois de ter marcado o golo da vitória no jogo de preparação com o Lille (1-0):

«Está a correr muito bem, temos trabalhado bem. Estamos a ganhar forma, e já deu para perceber que estamos muito melhor fisicamente, e estamos a preparar-nos para o verdadeiro objetivo.»

[será este o ano de afirmação?] «Sinto-me muito bem, tenho aprendido com o mister e com os colegas, e estou cá para disputar o meu lugar.»

[já foi médio, mas tem subido no terreno: o que lhe tem pedido Jesus?] «Umas vezes jogo mais recuado, e como joguei a médio tenho essa versatilidade. Tanto posso ser o jogador mais adiantado, como jogar um pouco mais recuado.»

[se o jogo com o Spartak fosse já, a equipa estava preparada?] «Sim, já estamos preparados. Agora é afinar algumas coisas, mas estamos bem.»

[sobre o reencontro do Benfica com Rui Vitória] «Sabemos que vai ser muito complicado. Qualquer adversário seria difícil, mas estamos aqui para a guerra.»

[sobre a contratação de João Mário] «Recebemo-lo muito bem, como recebemos qualquer jogador. Como é português ajuda a integração no grupo.»