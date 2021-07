Ainda que fora da ficha de jogo do Benfica com o Lille, no Algarve, Renato Sanches aproveitou o reencontro com a antiga equipa para conversar com vários responsáveis das águias.

Além de ter estado a conversar com Jesus no banco, conforme o Benfica mostrou nas redes sociais, o médio formado no Seixal encontrou Rui Costa na bancada e viu o agora presidente dar-lhe… duas palmadas na cabeça. De forma carinhosa, claro.