Andy Robertson, lateral do Liverpool, foi questionado sobre um incidente na reta final do duelo com o Benfica, no Estádio da Luz (1-3). O jogador escocês preparava-se para bater um pontapé de canto e foi alvo de alguma frustração dos adeptos locais.

«Eles não estavam satisfeitos. Atiraram-me alguns isqueiros, mas talvez isso os ajude a deixarem de fumar. Temos de ver o lado positivo. É algo que vemos frequentemente, pessoas a ficarem magoadas com isso. Felizmente, eles passaram perto mas nenhum me atingiu. Sei que é frustrante, aquela fase do jogo, mas devem evitar atirar coisas para o relvado, porque podem magoar pessoas. Só tentei marcar o canto e sair dali o mais rápido possível», atirou Andy Robertson, com sorrisos à mistura.

Em declarações à BT Sport, o lateral esquerdo também falou sobre Luis Díaz, autor do terceiro golo do Liverpool.

«O Luis teve uma boa receção, não foi?» A pergunta do jornalista arrancou gargalhadas de Andy Robertson e Sadio Mané, que estava a seu lado.

«Ele teve uma boa receção desde o início (risos), obviamente jogou num rival deles. Foi uma boa finalização e dá-nos uma vantagem de dois golos, portanto foi importante», concluiu o escocês.

Veja o vídeo das declarações:

(IMAGENS ELEVEN)