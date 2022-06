Internacional galês em 77 ocasiões, Dean Saunders está familiarizado com o futebol britânico, mas também com o português, já que teve uma breve passagem pelo Benfica em 1998/99.

Ora, questionado sobre a transferência de Darwin Núñez para o Liverpool, o antigo avançado, que também passou pelos reds, antecipou uma mudança de nível para o uruguaio.

«Joguei em Portugal e é diferente em relação à Premier League, é mais fácil. Eles organizam o calendário de forma a que Sporting, Benfica e FC Porto tenham um jogo difícil, depois um contra uma equipa do meio da tabela e por fim dois jogos fáceis. Caso contrário, a época acabava no Natal», disse, no TalkSport.

«Definem o calendário de maneira a que estas equipas tenham oportunidades parecidas de ganhar no final», continuou.

No entanto, diz Saunders, Darwin já está habituado a jogar num clube exigente: «Joguei com o Nuno Gomes e o João Pinto e às vezes esses dois marcavam um, dois ou três golos por jogo. Na Premier League não há golos fáceis, em Portugal talvez. Mas o Darwin jogou num clube gigante, está habituado a jogar sob pressão. No Benfica tens de ganhar todas as semanas.»