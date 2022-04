Em março de 2006, Simão Sabrosa marcava em Anfield Road aquele que considera o melhor golo de toda a carreira. O antigo internacional português abriu caminho à vitória do Benfica perante o Liverpool (2-0), equipa para a qual esteve prestes a mudar-se meses antes.

«Só pensava em mudar-me para o Liverpool. Lembro-me de que estava com a seleção nacional e o meu empresário chamou-me para ir ao escritório, pois o Liverpool tinha feito uma oferta», contou ao The Guardian.

Já em declarações aos órgãos de comunicação do emblema inglês, o ex-jogador recordou as palavras de Luís Filipe Vieira. «Vou ao [Luiz Felipe] Scolari e ao diretor da seleção para me dar permissão para sair. Quando chego ao escritório do meu agente, liga o presidente do Benfica e diz: 'Não temos acordo, não tens autorização para voar, por isso tens de ficar'.»

«O presidente voltou para casa e ligou novamente: 'É impossível voares para o Liverpool e conseguires um novo contrato com o Liverpool, precisas de ficar. Os adeptos do Benfica vão ficar zangados [comigo].' Disse-lhe que ficava»

Apesar da resposta de Simão, o empresário ainda sugeriu apanhar o avião de forma a pressionar Vieira.

«Disse-lhe: 'Não, é impossível apanhar o avião e voar para Liverpool.' Estava a representar a seleção e, se tomasse essa decisão, teria muitos problemas com a seleção e com o meu clube, então decidi ficar», completou.

Recusada a proposta, o antigo extremo não pôde cumprir um dos principais sonhos enquanto futebolista.

«O meu sonho era jogar na Premier League. Joguei no campeonato português e no campeonato espanhol, acontece. Sou um homem de sorte porque acho que mereci a minha carreira, porque trabalhei todos os dias e tive o privilégio de jogar em grandes clubes – Benfica, Barcelona, ​​Atlético de Madrid e também a seleção. O meu sonho nunca se concretizou. Todos os jogadores querem jogar na Premier League», vincou.

Simão Sabrosa recordou ainda o golo que apontou na segunda mão dos oitavos de final da Champions em Anfield.

«Tivemos 20 minutos difíceis em Anfield. Acho que foi a primeira vez que tivemos a bola e nos organizámos de uma boa maneira para marcar. O Nuno Gomes teve um momento importante porque quando recebi a bola, ele continuou o movimento e deu-me espaço para entrar e marcar. Conheço o Reina porque joguei com ele mas acho que o Reina não teve hipótese.»

Quanto à eliminatória da presente temporada, o atual diretor para as relações internacionais dos encarnados assume que «são equipas diferentes em momentos diferentes».

«Sabemos que o Liverpool é uma equipa forte e sabemos que eles têm grandes jogadores, e um português, o Jota. Mas também temos bons jogadores no Benfica. Respeitamos o Liverpool, como o Liverpool respeita o Benfica. São duas equipas históricas. Quando se joga estes jogos, tudo pode acontecer», assumiu.

Simão confessou ainda que o Benfica tem-se exibido a melhor nível nas competições europeias do que no quadro interno.

«Somos uma equipa forte, mas no campeonato nacional temos tido alguns problemas. Acho que a melhor versão está na Liga dos Campeões. Este é um mês difícil para nós. Espero que a equipa se recupere porque temos muitos jogos, mas a Champions é diferente. Podes estar cansado, mas quando ouves a música da Champions, algo muda», concluiu.

O Benfica recebe o Liverpool esta terça-feira, a partir das 20h00, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.

O golo de Simão em Anfield Road: