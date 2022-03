O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, assumiu este sábado o grau de dificuldade elevado que vai encerrar o duelo dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Liverpool, sublinhando que era difícil ter um sorteio favorável nesta fase da competição.

«Estando entre as oito melhores equipas da Europa, venha o diabo e escolha. Eram todas equipas, ou são todas equipas, com mais valias. Claro que podemos considerar que havia um lote de equipas, incluindo o Liverpool, com nível de dificuldade acrescido. O sorteio ditou o Liverpool e vamos na mesma lógica de abordagem do Ajax. É um jogo que vamos dividir com o Liverpool e ter de desfrutar», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Estoril, da 27.ª jornada da I Liga, marcado para domingo.

«Até lá ainda temos dois jogos muito importantes, Estoril e Sp. Braga. Depois, então, direciona a atenção de forma mais precisa para o adversário. Certamente vai ser um jogo interessante, competitivo, mas muito difícil para nós e para o Liverpool», concluiu.

O Benfica-Estoril tem início às 18 horas de domingo e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.