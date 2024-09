O filho de Ljubomir Fejsa, antigo futebolista do Benfica, vai jogar nos encarnados. Trata-se de Mateo, de sete anos.

Através da rede social Instagram, Ljubomir Fejsa, que representou o Benfica de 2013/14 até final de 2019, mostrou-se orgulhoso do momento para Mateo, referindo que «segue os passos do pai», mas fazendo o seu próprio caminho.

«Ele segue os passos do pai, mas com os seus próprios passos e apenas com o seu próprio esforço. Benfiquistas, estamos muito orgulhosos de vós, desfrutem e nunca desistam», referiu o antigo médio sérvio, de 36 anos, que terminou a carreira na época 2022/23, ao serviço do Partizan.

Mateo nasceu quando Fejsa ainda era jogador do Benfica. Fejsa chegou às águias oriundo do Olympiakos e, na segunda metade da época 2019/20, foi emprestado ao Alavés, antes de rumar em definitivo ao Al-Ahli, da Arábia Saudita.

Pelo Benfica, Fejsa fez 169 jogos, dois golos, tendo conquistado cinco campeonatos, duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e três Supertaças.