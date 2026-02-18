O filho de Ljubomir Fejsa, antigo jogador do Benfica, entrou no relvado da Luz ao lado de Kylian Mbappé antes do jogo das águias frente ao Real Madrid, da última terça-feira, para a Liga dos Campeões.

O antigo médio, hoje com 37 anos, marcou o momento numa publicação nas redes sociais com a legenda: «M.. M… Mateo & Mbappé. Vamoooos Benfica.»

Fejsa representou o Benfica entre 2013 e 2020, tendo conquistado cinco campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, três Taças da Liga e três Supertaças.

O internacional sérvio terminou a carreira em 2023, ao serviço do Partizan.

O Benfica, recorde-se, foi derrotado pelo Real Madrid (1-0) na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo da segunda mão está agendado para o dia 25 de fevereiro (20h00), no Bernabéu.