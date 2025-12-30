Oficializado como reforço de inverno do Benfica, Sidny Lopes Cabral garantiu que chega à Luz para «ganhar troféus» e destacou a importância do novo capítulo na carreira.

«Honestamente, não consigo descrever as minhas sensações. Isto é tão importante para mim. Estou muito feliz por vir para este grande clube, um dos maiores clubes da Europa. Não consigo descrever o quão feliz eu estou», disse o internacional por Cabo Verde, aos meios de comunicação dos encarnados.

Questionado sobre a polivalência, o antigo jogador do Estrela da Amadora assegurou que pode jogar onde o treinador quiser. «Posso adicionar muita agressividade, força e muita velocidade. E, sim, posso jogar onde quer que o treinador me coloque.»

O jovem de 23 anos também abordou o telefonema que recebeu de Mourinho, antes de assinar contrato com as águias.

«Posso dizer que foi curto, mas foi forte. É assim que se diz em neerlandês, mas foi um bom telefonema. Ele foi muito direto comigo e disse-me o que esperava de mim, o que queria de mim. Foi muito bom», afirmou.

Sidny Cabral assinou até 2030 com o Benfica e vai usar a camisola 15 dos encarnados.