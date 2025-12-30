OFICIAL: Sidny Lopes Cabral no Benfica
Lateral de 23 anos assinou por quatro épocas e meia
O Benfica oficializou a contratação de Sidny Lopes Cabral ao Estrela da Amadora.
O lateral polivalente, de 23 anos, assinou contrato até 2030 com os encarnados, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.
As águias vão pagar ao Estrela seis milhões de euros fixos, com um valor extra por objetivos, entre dois e três milhões de euros. O emblema da Reboleira assegurou ainda 90 por cento do passe de Lopes Cabral.
Nascido nos Países Baixos, mas internacional por Cabo Verde (sete internacionalizações e dois golos), Lopes Cabral chegou no verão passado ao Estrela e foi uma das revelações na primeira metade da Liga, com cinco golos e três assistências em 16 partidas.
Com formação nos neerlandeses do Twente, Lopes Cabral também passou por Suécia (Helsingborgs) pela Alemanha (RW Erfurt e FC Viktoria Köln). De resto, na época passada alinhava no terceiro escalão germânico.
Primeiro reforço de inverno do Benfica, Lopes Cabral pode atuar nas duas alas e, por isso, vem dar concorrência a Amar Dedic e Samuel Dahl.
🦅✍️ Bem-vindo, Lopes Cabral!— SL Benfica (@SLBenfica) December 30, 2025
🖇️ https://t.co/zTGOGVr4tR pic.twitter.com/2wrESOAjMq