Só falta mesmo ser convocado por Portugal. Luca Moraes, avançado do Benfica, foi chamado à seleção brasileira de sub-15, já depois de ter representado a Itália no mesmo escalão.

O canhoto de 14 anos, filho de Artur Moraes, antigo guarda-redes dos encarnados, é o único jogador que joga fora do Brasil na lista de 27 convocados para o estágio que se vai realizar de 23 de fevereiro a 6 de março. Esta época, em 16 jogos, soma outros tantos golos, nos escalões de sub-15 e sub-16.

Em novembro passado, Luca deu nas vistas no Torneio de Natal da FIGC e, já em janeiro passado, estreou-se oficialmente com as cores da seleção italiana e logo com um golo.

Luca nasceu em outubro de 2011, meses depois de Artur Moraes ter trocado o Sporting de Braga pelo Benfica.