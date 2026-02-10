Benfica: filho de Artur Moraes chamado pelo Brasil após representar Itália
Luca tem apenas 14 anos mas já mostra veia de goleador
Só falta mesmo ser convocado por Portugal. Luca Moraes, avançado do Benfica, foi chamado à seleção brasileira de sub-15, já depois de ter representado a Itália no mesmo escalão.
O canhoto de 14 anos, filho de Artur Moraes, antigo guarda-redes dos encarnados, é o único jogador que joga fora do Brasil na lista de 27 convocados para o estágio que se vai realizar de 23 de fevereiro a 6 de março. Esta época, em 16 jogos, soma outros tantos golos, nos escalões de sub-15 e sub-16.
Em novembro passado, Luca deu nas vistas no Torneio de Natal da FIGC e, já em janeiro passado, estreou-se oficialmente com as cores da seleção italiana e logo com um golo.
Luca nasceu em outubro de 2011, meses depois de Artur Moraes ter trocado o Sporting de Braga pelo Benfica.