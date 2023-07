O Corinthians garantiu apenas uma preferência de compra de Lucas Veríssimo no término do empréstimo junto do Benfica, segundo apurou o Maisfutebol. Não houve acordo para opção e nem sequer obrigação de compra.

Se quiser ficar em definitivo com o central brasileiro, o Timão, que aceitou pagar um milhão de euros de taxa de emprésitmo, vai precisar de negociar do zero o valor com a direção dos encarnados.

Esperado no Brasil nas próximas horas, o jogador tinha total conhecimento que seria pouco aproveitado por Roger Schmidt em 2023/24, por isso aceitou o regresso ao país de origem, onde foi formado no Santos.

Pelo Benfica, Lucas Veríssimo, de 28 anos, fez ao todo 41 jogos oficiais e anotou cinco golos. Tem contrato válido com o emblema da Luz até junho de 2026.