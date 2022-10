O treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, não conta com o compatriota Julian Draxler no treino da véspera do jogo com a Juventus, para a quinta jornada da Liga dos Campeões.

O jogador cedido pelo Paris Saint-Germain saiu lesionado do encontro com o FC Porto, no Estádio do Dragão, e está indisponível.

Integrado nos trabalhos está Morato, que regressou à competição pela equipa B, frente à B SAD,após dois meses de paragem. O central foi substituído ainda na primeira parte, com queixas no tornozelo esquerdo, mas está aparentemente apto. Curiosamente, nos quinze minutos de treino abertos à comunicação social, o esquerdino treinou com Luisão, que normalmente também se equipa como os outros técnicos, embora agora seja diretor.

Que também regressou à competição pela equipa B foi Lucas Veríssimo, após uma ausência de onze meses. O defesa brasileiro mereceu mesmo aplausos dos colegas de equipa, no início do treino desta segunda-feira, para assinalar esse regresso.