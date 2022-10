O futebolista brasileiro Lucas Veríssimo regressou à competição na noite de sábado, mais de 11 meses depois de lesão, apontando a escrever «novos capítulos» depois do momento «mais difícil» da carreira.

Veríssimo foi titular pelo Benfica B no Jamor, tendo jogado 45 minutos no triunfo dos encarnados ante a B SAD, por 2-0, em jogo da 10.ª jornada da II Liga.

O central tinha-se lesionado com gravidade a 7 de novembro de 2021, no Benfica-Sp. Braga.

«349 Dias. Deus sabe mesmo de todas as coisas. Voltei. Voltámos! Que seja um retorno abençoado e que eu possa continuar a fazer o que mais amo. Foi um momento complicado e o mais difícil de toda a minha carreira. Com o apoio de toda a minha família, amigos, do meu staff e de todos os profissionais envolvidos no processo, conseguimos superar cada obstáculo. E agora, juntos, escreveremos novos capítulos. Caí e estou a levantar-me. Mais forte, mais preparado e motivado ao extremo. Muita coisa está por vir. Que Deus nos abençoe hoje e sempre», pode ler-se, na mensagem partilhada por Veríssimo, na manhã deste domingo, através das redes sociais.