Cerca de um ano depois da lesão que o afastou dos relvados por um largo período, Lucas Veríssimo ainda não voltou a jogar ao serviço da formação principal do Benfica, embora já tenha alinhado pela equipa B.

O treinador dos encarnados, Roger Schmidt, revelou que o defesa-central brasileiro está doente, razão pela qual falhou o jogo contra o Estrela da Amadora e também não vai defrontar o Penafiel. Contudo, para o técnico, esta será a oportunidade para outro jogador.

«Temos muito bons jogadores, infelizmente só podem jogar 11 jogadores de cada vez. Alguns estão no Campeonato do Mundo, é uma grande oportunidade para eles e para os que cá ficaram. A qualidade dos treinos tem sido espetacular desde o início da temporada, todos têm trabalhado e os jogadores precisam de tempo de jogo. O João Victor e o Lucas Veríssimo precisam de jogar para ganhar ritmo de jogo. O Lucas esteve doente no último jogo e vai ficar de fora frente ao Penafiel, espero que ele volte por volta do Natal. Temos jogadores que têm estado bem e é bom termos essa concorrência para o onze», referiu, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Embora já tenha regressado aos treinos em plena condição física e some alguns minutos na II Liga, Schmidt considera que Veríssimo ainda está longe do nível que apresentou.

«O Veríssimo não pode ser, para já, o mesmo jogador, porque quando se lesionou há um ano estava a alto nível. Ele era titular na equipa, também era chamado à seleção brasileira. Agora, está disponível, a recuperar a forma na equipa B, onde mostrou que está de volta, sem queixas», destacou.

«Mas para voltar a estar em forma é preciso jogar. Na semana passada esteve doente, por isso não jogou, amanhã também não, mas depois disto esperamos que recupere a forma, é um jogador de top», acrescentou.

O Benfica recebe o Penafiel este sábado, às 20h45, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga.