Lucas Veríssimo regressou neste sábado aos treinos com o plantel do Benfica, a par de João Victor, trabalhando no relvado e participando nos exercícios com bola, sob o olhar atento de Roger Schmidt.

Ao que o Maisfutebol apurou, o departamento médico encarnado só prevê que Veríssimo esteja às ordens do treinador dentro de quatro semanas, no mínimo.

De qualquer forma, após longa ausência por lesão, este é um importante passe no processo de recuperação do jogador. Por isso, a esposa e os filhos do defesa-central brasileiro prepararam uma surpresa.

Quando voltou a casa, Lucas Veríssimo foi rodeado de imediato pelos dois filhos, que apresentaram cartazes com mensagens de felicitações pelo regresso aos treinos com o plantel encarnado.

«Comemorando cada pequena, GRANDE, conquista… nessa caminhada longa que enfrentamos! Estamos com você papai… você é NOSSO herói, te amamos infinito Guerreiro!», escreveu a esposa Amanda Veríssimo, nas redes sociais.

Lucas Veríssimo lesionou-se com gravidade a 7 de novembro de 2021 e foi operado dias depois, em Barcelona, para corrigir a lesão ligamentar no joelho direito.