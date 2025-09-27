A candidatura «Voltar a Ganhar», liderada por Luís Filipe Vieira, anunciou a escolha do advogado João Correia como candidato à presidência da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) do Benfica.

João Correia foi secretário de Estado da Justiça entre 2009 e 2010 e colaborou com o clube encarnado entre 2003 e 2021, período que coincidiu com os seis mandatos de Vieira na presidência. Nesse tempo, destacou-se pela defesa do clube nos vários processos judiciais de grande exigência, sublinhou a candidatura em comunicado.

Até ao momento, há três candidatos confirmados para a presidência da MAG: João Correia, pela lista de Vieira; Pedro Ferreira Malaquias, pela candidatura de Martim Mayer, e João Leite, que concorre de forma independente e já recebeu o apoio de João Diogo Manteigas.

As eleições do Benfica estão agendadas para 25 de outubro. Os sete candidatos conhecidos terão de formalizar as suas listas até 10 de outubro.

