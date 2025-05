O Benfica informou que as ações da SAD encarnada detidas por Luís Filipe Vieira foram vendidas por 7,07 euros e que vai requerer a nulidade da transferência de títulos do ex-presidente do Benfica.

Em comunicado, o emblema encarnado informa que participou no leilão e que apresentou uma «oferta adequada», tendo sido informado que as ações foram vendidas pelo referido valor a um outro licitante não identificado.

«O Sport Lisboa e Benfica esclarece que, até ao momento, não recebeu qualquer notificação quanto ao seu direito de preferência, pelo que, cautelarmente, já requereu a nulidade da venda», remata o comunicado.

As ações da Benfica SAD estavam quotadas em Bolsa em 3,94 euros no fecho dos mercados na terça-feira.