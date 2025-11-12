As alegações finais do processo «saco azul», que julga a alegada fraude fiscal da Benfica SAD, Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira, estão marcadas para o dia 5 de dezembro, altura em que o Benfica recebe o Sporting para a 13.ª jornada da Liga.

O processo, que remonta a 2017, diz respeito a suspeitas de alegada utilização fraudulenta de verbas ligadas ao Benfica para pagamento a terceiros, num valor fixado nos 2,2 milhões de euros faturados à Benfica SAD e Benfica Estádio.

Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados entre 2003 e 2021, responde por três crimes de fraude fiscal qualificada e 19 de falsificação de documento. Tal como Domingos Soares de Oliveira, que se manteve na SAD do Benfica após a saída de Vieira. Miguel Moreira, ex-diretor financeiro do Benfica, a empresa QuestãoFlexível e o arguido José Bernardes também respondem por estes alegados crimes.

O Ministério Público acusa a SAD do Benfica de dois crimes de fraude fiscal qualificada. Já a sociedade Benfica Estádio é acusada de um crime de fraude fiscal e 19 de falsificação de documento, num processo em que são também arguidos Paulo Silva e José Raposo.

O procurador Hélder Branco dos Santos acusou ainda a empresa QuestãoFlexível dos mesmos crimes, sendo que José Bernardes responde também por branqueamento de capitais.

O processo «saco azul» começou a ser julgado em abril deste ano, no Juízo Central Criminal de Lisboa. Segue-se, portanto, as alegações finais, com início no dia 5 de dezembro.