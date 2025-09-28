Luís Filipe Vieira esteve no Now para comentar o que se passou na Assembleia-Geral do Benfica, sobretudo depois de, durante o dia, os candidatos Martim Mayer e Cristóvão Carvalho terem acusado João Diogo Manteigas e João Noronha Lopes de manipular as Assembleias-Gerais através de grupos preparados para isso.

«Aquela pequena maioria, que tem origem no Servir Benfica, está na génese das candidaturas de João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas. Foi um autêntico ataque terrorista aquilo que se passou ontem. As pessoas querem dominar o Benfica pelas AG's. Estas Assembleias têm sido manobradas», considerou Luís Filipe Vieira.

«Incentivaram um determinado candidato que, quando eu fosse falar, abandonassem a sala. Os radicais estão de um lado e outro. Querem passar para fora que uma minoria controla e são a opinião dos sócios, são uma minoria ruidosa que não conta. »

Luís Filipe Vieira foi mais longe e acrescentou que João Diogo Manteigas e Noronha Lopes também manipulam as sondagens feitas à porta dos estádios onde joga o Benfica.

«Nenhum benfiquista acredita nisso. Eles conseguem mobilizar grupos de benfiquistas. É tudo fabricado. São fabricadas. Daqui para a frente vai ser sempre assim», referiu.

«Há um candidato que quer imitar o Bruno de Carvalho. Quem? O Manteigas. Mas é muito pequenino para o Bruno de Carvalho. Os benfiquistas também têm culpa porque têm de se mobilizar e estar nas AGs. Os novos estatutos vão tornar o Benfica ingovernável. Foi aprovado por uma minoria, cerca de 8 mil. Vou dar-lhe um exemplo. Qualquer Relatório e Contas do Benfica vai para ser aprovado, como ontem foi chumbado, passado 30 dias é votado novamente e se for chumbado a direção cai. Quem permitiu estes estatutos? Benfica não pode estar nas mãos destes mentores. Eles querem fazer um ataque ao poder do Benfica.»

