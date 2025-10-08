Benfica
Benfica: Luís Filipe Vieira propõe João Pratas para o Conselho Fiscal
Auditor e gestor financeiro de 59 anos é o último nome proposto pelo candidato à presidência do Benfica
Luís Filipe Vieira anunciou, esta quarta-feira, o nome de João Pratas para presidir ao Conselho Fiscal do Benfica, caso vença as eleições que acontecem no próximo dia 25 de outubro.
Através da página oficial de Facebook, o ex-líder das águias confirmou o último nome para presidência dos órgãos sociais, depois de João Correia ter sido proposto como cabeça de lista para a Mesa da Assembleia Geral (MAG).
Recorde-se que Luís Filipe Vieira é um dos seis candidatos às eleições do Benfica, juntamente com Rui Costa, atual presidente, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.
Leia aqui o comunicado na íntegra:
