Luís Filipe Vieira anunciou, esta quarta-feira, o nome de João Pratas para presidir ao Conselho Fiscal do Benfica, caso vença as eleições que acontecem no próximo dia 25 de outubro.

Através da página oficial de Facebook, o ex-líder das águias confirmou o último nome para presidência dos órgãos sociais, depois de João Correia ter sido proposto como cabeça de lista para a Mesa da Assembleia Geral (MAG). 

Recorde-se que Luís Filipe Vieira é um dos seis candidatos às eleições do Benfica, juntamente com Rui Costa, atual presidente, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho e Martim Mayer.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

