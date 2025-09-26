Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, vai ter a primeira sessão de julgamento da «Operação Lex» no dia 29 de outubro, quatro dias depois das eleições do Benfica.

A confirmação foi feita pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ) através de uma nota de imprensa. A primeira sessão do processo conta com 16 arguidos e tem início marcado para as 09:30.

«A primeira sessão do julgamento terá lugar na sala de audiências do STJ e prosseguirá às terças e quartas-feiras das semanas seguintes nas instalações do Tribunal Militar de Lisboa, no Campo de Santa Clara», esclareceu o STJ.

Anteriormente já havia sido avisado que o julgamento estava para iniciar em outubro, tendo o agendamento da data concreta ficado pendente. Foi, portanto, agora marcado para quatro dias após as eleições do Benfica, nas quais Luís Filipe Vieira é novamente candidato à presidência.

O STJ esclareceu que o processo que conta com 16 arguidos, incluindo os ex-desembargadores Luis Vaz das Neves (que foi presidente do Tribunal da Relação de Lisboa), Rui Rangel e o ex-dirigente do Benfica Luís Filipe Vieira, foi redistribuído em março, mas o presidente do coletivo, o juiz conselheiro relator Jorge dos Reis Bravo, pediu a reforma.

Foi realizado a 13 de maio um sorteio eletrónico, tendo sido escolhido um novo coletivo composto pelo conselheiro relator José Piedade e pelos juízes conselheiros adjuntos Ernesto Nascimento e Jorge Gonçalves.

A «Operação Lex» inclui crimes de corrupção, abuso de poder, recebimento indevido de vantagem, fraude fiscal, branqueamento de capitais, falsificação de documento e usurpação de funções.

Luís Filipe Vieira conhecerá, assim, o julgamento final já depois das eleições do Benfica, marcadas para o dia 25 de outubro, com a primeira sessão marcada para o dia 29 de outubro.