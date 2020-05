O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, afirmou esta quinta-feira que os encarnados têm de fazer tudo para vencer desportivamente, apesar do contexto que o país vive a nível social e económico, com impacto no desporto, devido à pandemia da covid-19.

«Não vale a pena, nesta altura do campeonato que estamos a viver, que existam palavras demagogas ou populismo. Eu não alinho nisso. Os benfiquistas têm de entender que vamos atravessar dificuldades e isso não nos inibe de querer ganhar e ganhar mesmo», afirmou Vieira, em declarações à Benfica TV, vincando que «todo o plantel profissional irá fazer tudo para ganhar».

O dirigente saudou os futebolistas no regresso ao trabalho, que está a ser feito de forma progressiva, no Seixal, esta semana.

«Primeiro, agradeço a postura durante este mês e meio em que eles estiveram parados, apesar de eles não terem estado. A mensagem é de otimismo, independentemente das dificuldades que nós iremos enfrentar. Quando digo nós, não será só o Benfica, mas todos os clubes e todo o país irá atravessar essas dificuldades. Sabemos que já vivemos períodos bastante difíceis dentro desta casa. A nossa obrigação é ganhar. Nós temos de ganhar mesmo», defendeu o líder do atual segundo classificado da I Liga de futebol.