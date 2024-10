A SAD do Benfica e Luís Filipe Vieira estão entre os acusados de corrupção desportiva pelo Ministério Público, no âmbito do caso dos e-mails, conforme noticiou a CNN Portugal.



A deliberação do MP visa ainda antigos dirigentes do Vitória de Setúbal e Paulo Gonçalves. De acordo com a acusação, os envolvidos simularam a compra e venda de jogadores com o objetivo de injetar dinheiro na SAD encarnada.



O Benfica garantiu que «analisar» a acusação e assegurou que «se defenderá, sem hesitar, de todas as acusações infundadas (e do que já foi possível analisar, estas são infundadas), bem como de tudo quanto afete ou possa ter afetado os seus direitos e interesses».

O comunicado do clube na íntegra:

O Sport Lisboa e Benfica e os seus advogados vão analisar em detalhe a acusação da qual foram hoje notificados e que responsabiliza o Benfica, em virtude de alegados atos imputados ao seu ex-presidente e a um antigo assessor.

Oportunamente tomarão posição processual, mas não restem dúvidas de que o Sport Lisboa e Benfica se defenderá, sem hesitar, de todas as acusações infundadas (e do que já foi possível analisar, estas são infundadas), bem como de tudo quanto afete ou possa ter afetado os seus direitos e interesses.