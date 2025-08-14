Luís Filipe Vieira vai dar uma entrevista à TVI na próxima terça-feira, dia 19.

O ex-presidente do Benfica deverá revelar pela primeira vez publicamente que é candidato às próximas eleições do emblema encarnado e que motivos o levam a fazê-lo depois de em 2022 ter fechado a porta a um eventual regresso: «Nunca mais. Nem que Cristo desça à Terra», chegou a dizer.

A entrevista de Luís Filipe Vieira será transmitida na TVI e terá também uma parte na CNN Portugal, na qual o homem que comandou os destinos do clube da Luz entre 2003 e 2021 estará sentado à mesa com um painel de comentadores da CNN que, na presença de moderação, o questionará sobre diversos tópicos.

A confirmar-se a oficialização da candidatura, Luís Filipe Vieira é o sexto nome na corrida ao ato eleitoral que está marcado para 25 de outubro, depois de João Diogo Manteigas, João Noronha Lopes, Martim Mayer, Cristóvão Carvalho e do atual presidente Rui Costa.