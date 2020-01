Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, em declarações no fim da vitória por 2-0 em Alvalade, que deixou a formação encarnada com sete pontos de vantagem na liderança:

«Quero dizer aos benfiquistas que nesta casa trabalhamos para um objetivo muito claro, partindo de um pressuposto: eu só penso no Benfica. Respeito todos os adversários, mas aqui é treino a treino, jogo a jogo. Só ainda estão jogadas 17 jornadas.

Hoje não nos preocupámos nada com o que acontecia noutros campos, porque se ganharmos os jogos todos seremos campeões sem termos de nos preocupar com os outros. É isso que temos de fazer sempre.

Se o título está mais fácil com a derrota do FC Porto? Não, não está. O nosso campeonato é muito competitivo, ao contrário do que as pessoas possam pensar, e cria-nos tantas dificuldades, que se não encararmos isto com o respeito e a seriedade vamos ter problemas.

Não pensem que vão ser favas contadas e que isto está ganho. Ainda o ano passado estávamos com sete pontos de atraso, recuperámos e fomos campeões. Nós não queremos que ninguém recupere sete pontos. Imaginem que só temos um ponto de avanço. Deixem lá os sete pontos de avanço...

Se vou trazer mais reforços para o Benfica? Estão no Seixal os nossos reforços. Se estamos com uma saúde financeira tão boa que nos permite ir buscar o Weigl? O Weigl não é problema nenhum. Também fomos buscar um no início da época por 17 milhões e um dia mais tarde será vendido por 100. Isso são contas que vocês fazem e que não interessa nada.