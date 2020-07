Jorge Jesus fechou acordo com o Benfica na madrugada desta sexta-feira, em conversa direta com Luís Filipe Vieira, tendo limado as últimas arestas do entendimento para assinar contrato por três anos.

Embora tudo se tenha fechado numa conversa direta com Jorge Jesus, as negociações entre o treinador e o Benfica foram conduzidas pelo empresário Costa Aguiar, que representou Jesus em todo este processo.

Para concluir a transferência, o treinador vai falar ainda esta sexta-feira com os dirigentes do Flamengo, provavelmente ainda durante a tarde, para lhes comunicar a decisão de regressar ao Benfica.

Depois disso, terá de fazer a transferência dos dois milhões de euros relativos à rescisão de contrato (um milhão da cláusula de rescisão e um milhão de ordenados já adiantados).

Recorde-se que os valores da cláusula de rescisão terá de ser entregue pelo próprio Jorge Jesus, embora seja o Benfica a avançar com o dinheiro.

Refira-se, de resto, que Jorge Jesus não deve viajar para Portugal antes de domingo, pelo que o mais certo é que só chegue a Lisboa a partir da próxima segunda-feira.