Luís Filipe Vieira falou, pela primeira vez, sobre a chegada de José Mourinho ao comando técnico da equipa principal do Benfica e garantiu não «colocar em causa» a decisão do atual presidente das águias, Rui Costa.

À margem de um jantar em Vila Nova de Famalicão, o candidato à presidência do clube assegurou que qualquer um dos candidatos «terá muito gosto» em trabalhar com o técnico português, que assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.

«Já se falou demasiado de treinadores. A opção é do presidente do Benfica. Nenhum candidato ao Sport Lisboa e Benfica vai pôr em causa o que quer que seja. Podemos concordar ou não concordar, mas ninguém vai pôr em causa o que está feito. Qualquer um de nós terá muito gosto em trabalhar com ele», começou por referir.

Quanto ao futuro, Luís Filipe Vieira abordou a situação financeira «bastante preocupante» do Benfica e assegurou que o alegado incumprimento do pagamento da segunda parcela relativa a Richard Ríos é algo a que já não assistia «desde os tempos de Vale e Azevedo». O antigo presidente das águias assegurou também que o sonho de chegar ao «penta» se mantém de pé.

«Ainda estou bastante novo. Pode haver gente mais nova do que eu mais cansada. Se fizermos o ‘tetra’, um objetivo que tenho na cabeça, logicamente, nem que tenha de fazer só mais um ano de mandato, vou tentar o "penta". A situação financeira é bastante preocupante. Hoje tivemos a notícia do incumprimento do Benfica, independentemente de se estar a dizer que não. Foi o próprio Palmeiras que veio anunciar. Desde o tempo do Vale e Azevedo que não me lembrava de uma situação destas», acrescentou.

Recorde-se que as eleições do Benfica têm lugar no próximo dia 25 de outubro.