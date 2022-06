EM ATUALIZAÇÃO

Luís Filipe Vieira garante que não roubou dinheiro ao Benfica.

Em entrevista à CMTV, praticamente um ano depois da detenção, o antigo presidente do Benfica fala do processo judicial que o afastou da liderança do clube.

«Não roubei o Benfica. Vim de livre vontade para o Benfica, mas o Benfica roubou-me muito da minha vida familiar e empresarial. De certeza absoluta que não roubei o Benfica. Passei 12 anos por burlão com o caso do BPN. Não fui a julgamento nem a lado nenhum. Espero que, neste, seja inocentado em vida. Se não cometi ato algum...», refere.

«Isto mudou a minha vida e a vida da minha família. Ficou afetada, como é lógico. Estava numa reunião de manhã e estava a chamar o Bruno Maruta quando alguém me interrompeu e disse que o Maruta não podia vir. Umas pessoas deram-me coisas para ler e disseram-me que ia ser ouvido. Fizeram buscas no meu gabinete, no meu quarto, até nos tetos falsos mexeram. Não sei do que andavam à procura. As buscas foram em minha casa, na casa do meu filho, em todo o lado. Saí do Seixal e fui para casa. Os inspetores almoçaram em minha casa e só depois vim a saber que ia ficar detido. Detido de quê? Disseram-me que tinha de ser detido. Percebi após o almoço que ia ser detido. Estavam diversas pessoas. A minha mulher ficou tremelica. Parece de propósito, que alguém quer a minha cabeça, que sou um troféu de caça para muita gente. Fui visitado quatro vezes em casa. Parece que sou troféu de caça para alguém», acrescenta.

Luís Filipe Vieira descreve a detenção, e em particular o momento em viu o filho, Tiago, igualmente detido.

«Fui do Seixal para casa. Almocei e a partir do almoço disseram-me que ia ficar detido. Meti a mala dentro da cela, disseram-me que não podia estar com atacadores, nem com a mala na cela. Vesti um fato de treino que tinha lá e no corredor perguntaram-me se não queria ver o meu filho. Longe de mim pensar que o meu filho estava detido. Nem quero contar. A cela tem uma parte em vidro e ele dá-me um sorriso e depois nem vale a pena recordar... É uma imagem que não quero mais lembrar. Disse-lhe: Tiago, isto não é nada. Tem calma’. Não consegui dormir.», recorda.

O antigo dirigente do Benfica negou ainda que tenha manipulado o Novo Banco, acrescentando que houve «gestão danosa» por parte da entidade bancária.



«É preciso ser-se muito ingénuo para uma acusação dessas. Alguma vez ia manipular um banco? Nunca mostrou interesse na Imostep. Até hoje nunca tive noção exata do que valia. Não quis ficar com o ativo nem desenvolver, não quis nada. O Novo Banco, no mínimo, podia dizer que tinha o dinheiro salvaguardado porque o 'dinheiro está aqui'. Mas nunca se interessou. O banco parou. Parou o quê? Não houve interlocutor. Não ligou mais. Não manipulei ninguém. Só quando soubemos que o banco ia colocar NATA2... [NATA 2 crédito mal parado] o sr. António fez a proposta para comprar e o fundo de resolução aceitou. Não manipulámos ninguém. Foi feito às claras. São os dois fundos que vêm falar connosco. O senhor José Antonio fez uma proposta aos dois. Contei ao José António e disse: 'é grande negócio para ti'», defendeu.



«Isto é que me choca, parece que eu é que tinha problemas com a banca. Nao tive problema nenhum. Não ia ter incumprimento. Sabia o que ia desenvolver. Fala-se de Luís Filipe Vieira porque é o presidente do Benfica. Fui o único... Dei sempre a minha cara, apareci sempre no banco e disponível para colaborar. E não tive um perdão. Fui de certeza o único que não tive perdão, porque era uma figura pública. Na minha ótica há uma gestão danosa do Novo Banco. Nao sei as motivações das pessoas. Nem sei quem foi. Que há ativo que vale mais do que aquele dinheiro e vai para o NATA2, alguém deve explicações», acrescentou.