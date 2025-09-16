Luís Filipe Vieira revelou no programa «Dois às 10», da TVI, que passou por uma depressão, numa altura muito complicada da vida: tinha deixado a presidência do Benfica, o futuro genro faleceu e a mulher descobriu que estava com um cancro. Foi uma altura complicada, disse. Sobre Rui Costa, Vieira diz que é um traidor e uma pessoa fraca, mas que o Benfica é uma casa de hipocrisia.

Vieira revela que passou por depressão

«Tive várias problemas na família, inclusivamente faleceu o meu futuro genro e a minha mulher descobriu que estava com aquela doença [cancro]. Foi tudo ao mesmo tempo e foi muito doloroso. Tive uma depressão, felizmente recuperei bem e não estou dependente de nada, estou lúcido e está tudo bem. Mas foi complicado. Eu perguntava ‘Mas porquê a mim?’.»

«A verdade é que tínhamos jornalistas todos os dias à porta. Eles estavam a fazer a missão deles, mas aquilo era desagradável, era um sufoco diário. E depois, a maneira como se passou todo aquele enredo... ser transportado diariamente, como se eu fosse um prisioneiro. Vieram trazer-me a casa de metralhadora. Nunca pensei viver uma coisa assim.»

«Também há um ânimo muito grande que eu tenho, porque isso deu-me muita força. Nunca ninguém na rua me chateou, pelo contrário. Se andar comigo na rua vê a avalanche de pessoas que falam comigo e o que as pessoas pretendem de mim. Isso também foi um dos motivos que me levou a pensar ‘mas por que é que eu não vou? Por que é que vou fugir?’»

Posição perante a justiça

«Tenho a minha consciência tranquila. Eu estou inocente. O que costumo dizer às pessoas é que a justiça não tem dia, nem hora para fazer o que quer que seja. Tem o seu tempo. Eu estou a aguardar o tempo que seja preciso.»

A relação com Rui Costa

«O Rui Costa foi alguém que fui buscar e que era o meu ídolo. Eu sabia internamente o que se dizia dele, o que ele fazia e o que não fazia. Mas eu sempre disse: ele fica perto, não se preocupem com o Rui Costa, eu trato do Rui Costa. Andámos e caminhámos juntos até determinado ponto do percurso.»

«Eu aprendi no Benfica a conviver com a hipocrisia. Aquilo é uma casa de hipocrisia. Quem me conhece bem sabe que eu nunca "emprenhava pelos ouvidos", mas sabia o que se passava. Soube coabitar com essa situação, e nunca pus em causa o Benfica ou a estabilidade do Benfica.»

«Na realidade, aprendi que dentro do Benfica existem muitos traidores, pessoas em quem eu confiava e ajudava muito. Desde cedo aprendi que traição e deslealdade nunca se perdoam. Quando as pessoas deixam de ser leais, acabou.»

Entre Rui Costa e Noronha Lopes

«Nem um, nem outro. O Rui foi um grande jogador de futebol, sim. Mas o Rui viveu muito da imagem. E o Benfica não se vive com imagem. O Benfica vive-se com uma paixão muito grande, com rigor e com uma visão para o futuro do clube. Emocionalmente é uma pessoa fraca.»