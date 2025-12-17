O Ministério Público (MP) pediu, esta quarta-feira, a condenação de Luís Filipe Vieira a uma pena suspensa de pelo menos três anos e nove meses de prisão, no âmbito do processo «Saco Azul».

Nas alegações finais do julgamento, a procuradora defendeu ainda a aplicação da mesma pena ao ex-CEO do Benfica, Domingos Soares de Oliveira, assim como ao ex-diretor financeiro dos encarnados, Miguel Moreira.

Recorde-se que em causa estão crimes de fraude fiscal qualificada e falsificação de documentos, relacionados com um alegado esquema dos arguidos para retirarem ao Benfica mais de 1,8 milhões de euros. Com recurso a contratos fictícios de consultadoria informática, o montante terá regressado ao clube (em grande parte) em numerário.